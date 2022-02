David De Gea, meilleur gardien d'Europe en janvier selon les statistiques

Fini les critiques pour David De Gea (31 ans, 28 matchs cette saison). Le gardien de Manchester United revient à son meilleur niveau après une saison 2020-2021 compliquée.

Même s'il ne compte que 5 clean sheets cette saison - le meilleur à ce niveau-là étant Ederson de Manchester City avec 12 matchs sans encaisser - le portier espagnol a été particulièrement performant en ce mois de janvier.

Selon des statistiques dévoilées par Squawka Football, De Gea a réalisé le plus d'arrêts (22) en Premier League ce mois-ci. S'il a encaissé 4 buts, il en a sauvé 2, 62. C'est simple : aucun gardien en Angleterre ne fait mieux. Son titre de meilleur joueur du mois - le premier décerné à un gardien depuis 2016 - est de ce point de vue-là tout à fait mérité

Mieux encore : selon Opta, le portier espagnol est tout simplement le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts en ce mois de janvier sur l'ensemble des championnats du top 5 européen.

22 - No goalkeeper made more saves than David De Gea during January in the big five European leagues, while according to Opta's xG On Target metric, he prevented more goals than any Premier League goalkeeper in this period (2.6). Inspired. pic.twitter.com/fwcbkFJbkX