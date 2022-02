Un transfert titulaire avec Bruges, Lang sur le banc

Pour ce duel tant attendu, Alfred Schreuder place Noa Lang, tout juste revenu du Covid-19, sur le banc, tout comme Hendry ou encore Balanta. Sur les flancs, Mata (à droite) et Buchanan (à gauche) sont alignés.

Adamyan, qui est pour la première fois dans la sélection, est lui sur le banc et devra encore un peu patienter avant de vivre ses premières minutes. Voici le 11 du Club de Bruges.

Tajon is back. Odoi's first time in the starting XI! 💪🏼

COYB! 🔵⚫ #CluGnt