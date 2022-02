Carlos Tevez vers le club de Losada et de Frutos ?

L'Apache serait en discussion pour rallier la MLS.

Hernán Losada pourrait bien prochainement entraîner l'un de ses compatriotes au DC United, et non des moindres. En effet, selon The Athletic, Carlos Tevez (38 ans) serait en discussion pour rallier la franchise de Major League Soccer.

Le média déclare en effet que le club discuterait avec les représentants du joueur. Néanmoins, l'Argentin demandant d'importantes garanties financières, les chances de le voir signer au club basé à Washington ne seraient actuellement que de 25 %. Un intérêt de Minnesota et d'Orlando City a également été évoqué. Carlitos est libre depuis la fin de son contrat avec les Boca Juniors.

Le banc de DC United fait la part belle aux Argentins ayant évolué en Pro League, puisque Nicolas Frutos (ex-Anderlecht) est l'actuel assistant de Losada.