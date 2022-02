Deniz Undav sur le podium des meilleurs buteurs européens !

Avec son doublé de ce week-end, l'attaquant allemand de l'Union remonte dans ce classement.

En plus d'avoir offert à son équipe une avance de 10 points sur son plus proche poursuivant et d'avoir tant suscité la joie des supporters de l'Union que la colère de ceux du Great Old, Deniz Undav (25 ans) s'est offert deux buts d'avance au classement des buteurs sur l'attaquant de sa victime de ce week-end, Michael Frey.

Une prestation aboutie, qui a impressionné hors de nos frontières. Nos confrères de Foot Mercato, en faisant les comptes, ont en effet placé Undav à la seconde place du classement des buteurs européens, à 4 buts de Robert Lewandowski. En inscrivant ses 19 et 20ièmes buts cette saison, Undav remonte de plusieurs places et prend le large sur Frey, bloqué à la 6e place de ce classement (18 buts en 26 matchs). Paul Onuachu est quant à lui à 13 buts et hors du top 10.