Majeed Ashimeru tient enfin son match référence : "Les supporters n'avaient pas vu le vrai moi"

La présence de Majeed Ashimeru dans le onze de base aux dépens d'un jeune avait fait soupirer plusieurs supporters, mais le Ghanéen a répondu présent au meilleur des moments.

Majeed Ashimeru ne tenait pas encore son match référence au RSC Anderlecht, et on était en droit de commencer à perdre patience en ce qui le concernait. Titularisé en l'absence d'Olsson alors que beaucoup réclamaient, par exemple, un Kristian Arnstad brillant en U21, le Ghanéen a répondu présent. "Les supporters ne connaissent pas encore le vrai Ashimeru", reconnaît-il après la rencontre. "Ils n'ont pas encore vraiment vu grand chose de ma part. C'était donc important que je me montre".

S'il n'est pas toujours épargné sur les réseaux, il a donc fait taire les critiques. "J'ai senti leur soutien pendant le match. Je n'ai pas encore regardé mon téléphone mais oui, j'irai voir les réactions sur les réseaux sociaux", rigole Ashimeru. "Bien sûr, je suis content de mon match. C'était parfois difficile de prendre place sur le banc, je veux jouer, évidemment. Mais l'équipe vient en premier. Je suis là pour aider, peu importe le rôle. Je n'étais pas toujours bien dans ma peau, mais ça va mieux".