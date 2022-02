Robin Gosens admet avoir refusé une offre XXL de Newcastle : "J'aurais probablement pu sécuriser quelques générations de plus de ma famille avec cet argent"

Recruté en provenance de l'Atalanta cet hiver, l'Allemand, actuellement blessé, va bientôt réaliser ses débuts avec l'Inter Milan.

Robin Gosens (27 ans, 8 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a rejoint l'Inter Milan, mais le latéral gauche allemand a toutefois reconnu qu'il aurait pu rallier Newcastle, qui lui proposait une offre supérieure à celle du club lombard.

"J’y ai pensé, mais je n’ai jamais vraiment envisagé un changement. Je trouve très humain d’y penser. Si vous pouvez gagner beaucoup plus pour le même emploi dans un endroit différent ? Montrez-moi quelqu’un qui dit simplement : non, merci. Il ne s’agit pas seulement de moi, j’aurais probablement pu sécuriser quelques générations de plus de ma famille avec cet argent", a révélé le Nerazzurro pour Kicker.