La très belle initiative de Chaker Alhadhur

Chaker Alhadhur avait dû évoluer au poste de gardien de but en huitième de finale de la CAN avec les Comores contre le Cameroun. Le défenseur central de l'AC Ajaccio a décidé de mettre son maillot porté le 24 janvier dernier aux enchères.

Les fonds récoltés seront reversés à quatre associations. La vente prendra fin le 22 février prochain à 22 heures.

La belle initiative de @Alhadhurchaker 👏👏👏 Notre joueur international met son maillot de gardien porté lors du match #CAMCOM aux enchères pour 4 associations. Bravo pour ton engagement et ta solidarité Chaker! 👉 https://t.co/7hoLQYYbzD ➕d'infos : https://t.co/W1Ma4yc5ko pic.twitter.com/qwIpoRzpD0

J’ai eu la chance de vivre un moment exceptionnel et c’était important pour moi que cette expérience puisse profiter à des causes qui me tiennent à cœur.C’est pourquoi je mets mon maillot de gardien des Comores « scotché au dos » porté lors du huitième de finale face aux enchères pic.twitter.com/bkCjhKZsP1