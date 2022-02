Le Club de Bruges prolonge deux jeunes prodiges jusqu'en 2025

Les deux joueurs frappent de plus en plus régulièrement à la porte de Schreuder.

Cisse Sandra (18 ans) et Lynnt Audoor (18 ans) ont prolongé leur contrat au Club de Bruges jusqu'en 2025. Les deux jeunes sont promis à un bel avenir.



Cisse Sandra a déjà joué huit matchs. C'est le match au Paris Saint-Germain qui a le plus frappé les esprits jusqu'à présent : Philippe Clement l'y a laissé débuter à la surprise générale. Le milieu de terrain offensif avait fait ses débuts en Jupiler Pro League contre Seraing, un match au cours duquel il a immédiatement marqué son premier but chez les pro. Sandra est d'ailleurs devenu le premier joueur né en 2003 à marquer en D1A.

Lynnt Audoor est considéré comme un immense talent et est déjà une star du Club NXT. Le milieu défensif fait également partie des U19 belges, et a livré une bonne campagne en Youth League.