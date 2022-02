Marc Grosjean revient sur son départ de Seraing : "Surpris et terriblement déçu"

Il avait rejoint les Métallos, alors pensionnaires de Nationale 1, durant le mois de janvier 2020 aux côtés d'Emilio Ferrera. Après deux montées successives avec les Sérésiens, il a quitté le Pairay deux ans après son arrivée.

Marc Grosjean a fait les frais de l'arrivée Jean-Louis Garcia et de son T2 Manu Nogueira du côté de Seraing au début de mois de janvier. "Après le match à Malines, nous avons appris le départ de Jordi Condom. Par la suite, nous n'avons reçu aucune nouvelle en provenance de la direction durant la trêve hivernale. J'ai dès lors organisé la reprise avec deux hypothèses en tête : soit je reprends les rênes de l'équipe, soit nous attendons le nouveau staff", nous confie Marc Grosjean.

"Si Seraing évolue en D1A, c'est grâce à ce duo"

"Puis, je suis convié le 3 janvier dans le bureau du président Mario Franchi et Philippe Gaillot, le directeur sportif de Metz était également présent. On m'a fait savoir que l'on mettait fin à notre collaboration. J'étais surpris et terriblement déçu. Surtout quand je regarde tout le travail accompli depuis deux ans quand je suis arrivé avec Emilio Ferrera et ces deux montées successives. Si Seraing évolue en D1A, c'est grâce à ce duo. J'aurais pu suivre Emilio à La Gantoise, mais je suis resté car je suis chez moi ici. J'ai l'ADN de Seraing et j'étais le seul Sérésien du club en fait. J'ai joué onze saisons ici en tant que joueur et je suis celui qui a disputé le plus de matchs en D1 pour le club. Quand j'ai resigné avec Seraing, j'ai été engagé comme T2 du club avec la possibilité d'endosser le rôle de directeur sportif par la suite car le moment n'était pas opportun avec la pandémie. De plus, Gaillot m'avait dit que j'avais le profil idéal et c'est un poste qui m'aurait plu", explique le coach âgé de 63 ans.

"J'ai passé deux saisons exceptionnelles"

En plus d'occuper le poste de T2 au Pairay, l'ancien coach de l'Union et de Virton s'occupait de la coordination sportive des jeunes. "J'étais donc aussi en charge du recrutement et de la philosophie de jeu chez les U18 et U21. Une sorte de directeur sportif chez les jeunes en fait. J'ai passé deux saisons exceptionnelles où j'ai eu l'impression d'avoir rajeuni de quarante ans. Le vestiaire était fantastique et nous avons vécu des moments grandioses. J'espère que le club parviendra à se sauver", ajoute-t-il.

"Retrouver mon rôle de T1"

Libre de tout contrat, le technicien belge a hâte de retrouver un nouveau banc. "Je veux relever un nouveau challenge et retrouver mon rôle de T1. M'investir dans la durée au sein d'un club ne serait pas pour me déplaire. Je suis motivé comme jamais et suis à l'écoute de tout projet. Je serai enchanté de retrouver la D1B voire la Nationale 1 si in projet colle avec ma philosophie", a conclu Marc Grosjean.