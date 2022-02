Davy Roef veut enfin se débarrasser de l'étiquette de "deuxième gardien" : "Mais hors de question d'être un parasite si je ne joue pas"

Voulant forcer son transfert à Fenerbahçe, Sinan Bolat n'a pas disputé les deux derniers matchs de Gand. Et soudain, il y a à nouveau Davy Roef. À 28 ans, il est temps pour lui d'être titulaire pour une plus longue période.

Davy Roef a déjà 28 ans, mais ces dernières saisons, il a souvent été sur le banc. Néanmoins, il a continué à travailler. Il l'a prouvé avec ses bonnes performances contre le Club de Bruges et Eupen.

"J'ai 28 ans et j'ai joué un peu plus de 100 matchs. J'aurais aimé jouer plus de rencontres. Oui, je veux jouer plus, de préférence à La Gantoise. Mais je ne vais pas m'énerver à l'entraînement ou être un parasite si je ne suis pas titulaire", a déclaré Roef à Het Nieuwsblad.

La relation avec son concurrent Sinan Bolat n'a guère changé ces dernières semaines. "Cette relation est toujours professionnelle. Nous n'avons pas de conversations approfondies, mais ce n'est pas non plus nécessaire. On peut encore rire à l'entraînement, on ne se fait pas de reproches."