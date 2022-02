"La victoire de la semaine dernière a créé une atmosphère positive"

Le nouveau coach du Beerschot s'est exprimé quant à l'atmosphère qui règne dans le groupe.

Greg Vanderidt a seulement pris les rênes du Beerschot la semaine dernière en remplacement de Javier Torrente mais a déjà glané une victoire, contre Courtrai au Kiel (2-1). Un résultat encourageant qui a eu un effet positif et remotivé ses joueurs.

"La victoire de la semaine dernière contre Courtrai a crée une atmosphère positive. Le travail à l'entraînement cette semaine a été fantastique. Je ne peux qu'être satisfait de la manière avec laquelle le groupe a travaillé cette semaine", a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.

Place maintenant au match contre le Cercle. Les Anversois n'ont plus qu'un seul et unique choix s'ils veulent encore espérer se sauver : gagner. "Nous ne recevrons plus aucun cadeau, pas contre le Cercle, mais nous ne devons pas espérer autre chose non plus pour le reste de la saison. Nous allons devoir nous battre et nous battre encore pour chaque point. Nous avons fait preuve de résilience contre Courtrai, nous devons dorénavant montrer cela lors de chaque match."

Le Beerschot devra faire sans Wouter Biebauw. Ce sera Mike Vanhamel qui prendra part dans les cages. "La blessure de Biebauw s'est révélée être moins grave que ce qu'on attendait. Mais ce sera trop tôt pour samedi. Mike Vanhamel prendra sa place. Il s'est très bien entraîné ces dernières semaines."