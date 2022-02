Le redoutable duo d'attaquants doit mener Gand vers le top 4 : "Comme avec Holzhauser au Beerschot"

L'un est construit en granit et est un maître dans la conservation du ballon, l'autre désespère les défenseurs avec des courses et des mouvements rapides. Ensemble, Laurent Depoitre et Tarik Tissoudali sont devenus l'un des duos d'attaquants les plus redoutés de notre pays.

"Le déclic avec lui est comme avec Holzhauser au Beerschot", a déclaré Tarik Tissoudali dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Je sais ce que Laurent va faire et inversément. S'il gagne quelques duels, deux hommes se tiendront à ses côtés. Cela crée à nouveau un peu plus d'espace pour moi." "En un contre un, Tarik peut faire la différence avec ses dribbles. Il est très dangereux alors. La combinaison entre nous est vraiment bonne. Il peut vraiment faire des choses inattendues. Surtout pour l'adversaire, mais parfois aussi pour moi. En fait, je n'ai jamais joué avec un type comme Tarik", explique Depoitre. Mais l'efficacité reste un point de préoccupation pour les deux attaquants. Tissoudali et Depoitre ne sont pas de grands finisseurs devant le but. "Qui de nous est le plus efficace ?", se demande Tissoudali. "Ça dépend. Avec un dribble, je le suis. Après un centre, c'est définitivement Depoitre. Il préfère prendre le ballon et ensuite faire une action ou tirer. Prenez son but contre Eupen : il l'envoie au fond des filets d'un seul coup, c'est une grande qualité."





