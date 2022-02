Luka Elsner avant Ostende-Standard : "Retrouver le plaisir de gagner un match voire plusieurs"

Ce samedi soir (18h30), le Standard de Liège se déplacera à la Diaz Arena pour y affronter le KV Ostende lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Pour ce déplacement à Ostende, Luka Elsner a fait savoir qu'Arnaud Bodart et Kostas Laifis étaient incertains. Le Standard de Liège est prêt pour la dernière ligne droite et les huit rencontres qu'il reste à disputer. "L'état d'esprit actuel ? Il faut avoir comme objectif de gagner des rencontres sans faire des décomptes des points et penser au classement. Retrouver le plaisir de gagner un match voire des matchs. Il faut relever la tête après cette défaite à Genk qui a cassé le sentiment semi-positif qui régnait ici depuis janvier", a expliqué le coach des Rouches en conférence de presse.

"Il y a beaucoup de raisons de donner le maximum, si ce n'est que par pure fierté"

Largué à onze points de la huitième place, le matricule 16 ne devra compter sur un miracle pour disputer les Playoffs 2. Néanmoins, le technicien franco-slovène ne craint pas une démobilisation de la part de ses troupes. "Je n'y pense même pas. Il y a encore beaucoup de points à prendre plus ce match du Beerschot reporté ainsi que l'issue de la rencontre face au Cercle. Il y a beaucoup de raisons de donner le maximum, si ce n'est que par pure fierté. Il faut montrer les crocs, de l'envie et être à 110%. Il y a un petit peu de talent dans le noyau, mais il y a des jeunes garçons de 18 ans qui ne sont rodés aux normes de la D1A, donc il faut donner plus de 100% sur le terrain", a précisé Elsner.

Place à Ostende ce samedi. Yves Vanderhaeghe a repris les rênes du KVO dernièrement afin d'aider les Côtiers à se maintenir en D1A. "Un coach qui possède beaucoup de qualités et qui connaît bien le championnat. Un match dangereux face à une équipe qui sera motivée en face car elle joue sa survie", a conclu Elsner.