Lucas Ribeiro remercie Mouscron : "Mais j'ai choisi le mieux pour ma carrière"

Lucas Ribeiro Costa a quitté l'Excel Mouscron cet hiver. Un choix qui lui paraissait être le meilleur pour sa carrière.

Grosse perte sportive lors du mercato hivernal du côté de l'Excel Mouscron : Lucas Ribeiro Costa (23 ans), prêté par le Sporting Charleroi, quitte le Canonnier pour Waasland-Beveren. Un changement de crèmerie qui n'était naturellement pas prévu en début de saison : "L'idée était de faire toute la saison à Mouscron, oui. Malheureusement, la situation du club a compliqué les choses", regrette le Brésilien pour Walfoot.

J'ai déjà vécu ce genre de situation à Virton et je sais que ça peut affecter une carrière

"Sur le plan sportif, sur le plan humain, rien à dire : j'ai vécu des moments magnifiques à Mouscron, j'y jouais mon meilleur football. Je m'entendais bien avec le staff, avec mes équipiers, j'aimais bien les supporters", précise Ribeiro Costa. "Mais sur le plan extra-sportif, les soucis avec Lille, les salaires ... Cela rendait la situation difficile à gérer. J'ai déjà vécu ça à Virton, je sais que ça peut affecter la carrière d'un joueur. D'ailleurs, plusieurs joueurs envisageaient de partir pour cette raison", explique-t-il encore.

L'option Waasland-Beveren s'est alors présentée. "On s'est mis à table avec mon agent, avec Charleroi et le choix de Beveren était le meilleur. Il y avait de l'intérêt de plusieurs clubs, mais je "sentais" mieux le projet waeslandien. Je ne sentais plus vraiment le projet hurlu", déplore-t-il.Sur papier, l'Excel Mouscron était pourtant ambitieux. "Je suis arrivé via Mbo Mpenza, et le projet était intéressant, avec des joueurs d'expérience, je pensais vraiment que nous jouerions la montée. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu". L'objectif sera désormais clair : garder la même forme avec Waasland-Beveren, et jouer la montée.