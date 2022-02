Le top 4 s'éloigne pour Charleroi: "On ne pense pas à ça"

Jules Van Cleemput était forcément déçu après la défaite contre l'Union samedi soir, mais refuse de penser au classement.

À la faveur de sa victoire contre Seraing, le Sporting de Charleroi avait repris espoir dans la course aux playoffs 1, mais les deux défaites concédées à Bruges le week-end dernier, puis contre l'Union samedi soir, ont probablement scellé les dernières illusions de top 4 des Zèbres.

Pourtant, Jules Van Cleemput refuse de baisser les armes. "Est-ce fini pour le top 4? Je ne sais pas, mais honnêtement, on ne pense pas à ça. Top 4, top 8, on ne doit pas se focaliser là-dessus, on doit penser au prochain match et aller de l'avant."

Avec huit points de retard sur la quatrième place d'Anderlecht, Charleroi a désormais reculé au septième rang. Le déplacement de vendredi soir sur la pelouse de la lanterne rouge sera donc capital pour les Zèbres qui, tant d'un point de vue comptable que mental, ont besoin d'une victoire pour se relancer.