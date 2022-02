U21 : les duels Club Bruges - Anderlecht et Standard - Genk reportés

Les recommandations de l'Institut royal météorologique ont conduit au report de plusieurs matchs programmés ce lundi.

Le "topper" entre le Club NXT et Anderlecht en U21 ne se jouera pas ce soir, tout comme Standard-Genk et Zulte-Waregem - Gand. L'Institut royal de météorologie a en effet informé l'Union belge que sur base des prévisions les matchs ne seront pas en mesure d'être joués. Ces derniers devront donc être reportés.

Le duel entre Mauves et Blauw en Zwart est d'ores et déjà reporté à demain.

Les quatre premiers du championnat évolueront l'an prochain en D1B. Genk et Anderlecht font la course en tête, les deux places restantes se joueront entre le Standard, Gand et le Club NXT.