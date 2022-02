Et si Wout Faes sonnait (enfin) la relève en défense centrale ?

Le Belge est en train de s'imposer à Reims et laisse entrevoir de belles dispositions et solutions pour une défense centrale des Diables de plus en plus vieillissante.

Après des débuts à Anderlecht et un passage à Ostende, Wout Faes continue sa progression en Ligue 1, comme bon nombre de Belges avant lui (Eden Hazard, Kévin Mirallas, Divock Origi, Michy Batshuayi, Matz Sels, ou encore plus récemment Amadou Onana). Encore buteur ce week-end lors du partage de Reims face à Brest (1-1), il culmine à 4 buts en championnat cette saison et est l'un des meilleurs buteurs chez les défenseurs centraux - juste derrière le Nantais Andrei Girotto (5 buts). Héritant du brassard de capitaine en l'absence de Yunis Abdelhamid, le Belge de 23 ans en impose de plus en plus par son leadership, sa détermination mais aussi par sa prise de responsabilités, comme le prouve son retour salvateur après le double arrêt de Rajkovic sur un pénalty qu'il venait de concéder et ses encouragements envers son gardien et sa defense après que cette dernière ait réussi à se dégager.

Une relève qui tombe à pic

Titulaire plus que régulier avec 24 matchs joués en championnat sur les 25 possibles, Faes semble donc prendre petit à petit une nouvelle dimension et fait office de rare satisfaction d'une équipe de Reims minée par les blessures - son compatriote Thomas Foket ou la pépite Hugo Ekitike - et qui, pour la deuxième saison consécutive, ne combat pas pour une place européenne mais bien pour son maintien dans l'élite.

Un joueur jeune, avec beaucoup de temps de jeu, qui évolue dans un championnat relevé et qui possède encore une belle marge de progression, ce n'est pas uniquement une bonne nouvelle pour le club rémois, ca l'est aussi pour le football belge et les Diables Rouges.

Il va sans dire que la défense centrale de notre équipe nationale est vieillissante et a bien besoin de renouveau. Toby Alderweireld est exilé au Qatar, Jan Vertonghen est titulaire indiscutable au Benfica mais a déjà 34 ans et joue dans un championnat où uniquement 3 ou 4 équipes sont dans le subtop européen, Thomas Vermaelen a décidé de rejoindre le staff des Diables mais n'en portera plus la vareuse. Rajoutez à cela un Dedryck Boyata qui a déjà 31 ans, blessé, dans un Hertha Berlin morose et un Jason Denayer lui aussi sur la touche, incertain sur son avenir et qui revient lui aussi seulement de blessure, il ne vous reste plus grand-chose comme sûretés et garanties, à court ou à moyen terme.

Si Faes n'a pas encore eu l'occasion de porter la vareuse des Diables Rouges, il en aura peut-être bientôt l'occasion lors des amicaux de mars puisqu'il a déjà été sélectionné par Roberto Martinez a plusieurs reprises. Des Zinho Vanheusden, Arthur Theate, Sebastiaan Bornauw, Elias Cobbaut ou encore Hannes Delcroix pourraient également s'illustrer et profiter du fait, qu'enfin, Roberto Martinez prenne conscience que notre défense est vieillissante et qu'un vent - côtier et maintenant champenois dans le cas de Faes - de fraîcheur se fait de plus en plus insistant.