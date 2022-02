Grand jour pour Malines : une augmentation de 5 millions d'euros de son capital va être signée

Cela sera signé ce soir.

Bonne nouvelle pour les fans du KV Malines : aujourd'hui, une augmentation de capital de cinq millions d'euros sera signée. Ce soir, les actionnaires actuels et nouveaux du club se réuniront pour signer l'augmentation de capital. L'actionnaire principal Dieter Penninckx ne participera pas à l'injection de capital, mais l'homme d'affaires néerlandais Philippe van Esch investira plus de 3 millions dans le club et acquerra également 20% des actions.

Philippe van Esch est également président de Helmond Sport, un club frère du KV Malines. Les deux clubs vont maintenant essayer de collaborer plus étroitement sur le plan sportif. Pendant des années, les supporters ont eu une part des actions, mais cette part est maintenant tombée à 8%. La bonne nouvelle est qu'ils continueront à avoir leur mot à dire dans le club. Il y aura également un conseil de surveillance, dont fait partie Mark Uytterhoeven. Il n'est pas certain que Malines investisse immédiatement cet argent dans des transferts. Le club doit rembourser plus de quatre millions d'euros d'obligations de supporters cet été.