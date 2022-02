Guillaume Dietsch au bon souvenir de la clean-sheet contre Gand : "Etre solides, puis marquer"

Ce mercredi, Guillaume Dietsch espérera faire aussi bien qu'à l'aller face à La Gantoise : les Métallos avaient alors signé leur seconde clean-sheet de la saison.

Guillaume Dietsch reconnaissait volontiers que la préparation n'avait pas été idéale pour cette rencontre reportée face à Gand (lire ici), mais restait positif, notamment concernant le fait que Seraing allait dès lors enchaîner deux matchs en une semaine. "Ce n'est pas l'idéal, mais on a quand même trois jours de récupération, ça devrait aller", relativise-t-il. Le gardien de but du RFC Seraing voyait surtout le verre à moitié plein : "Zulte et le Beerschot ont perdu, c'est bien. On regarde surtout Zulte, même s'il faut toujours se méfier du Beerschot".

Comme à l'aller ?

Une victoire à La Gantoise ramènerait les Métallos à hauteur de Zulte. "Mais on ne va pas pour autant partir comme des fous pour essayer de gagner ce match. Un point, ce serait déjà bien contre une équipe de Gand qui est ce qu'elle est", tempère Dietsch. "Au match aller, c'était notre seconde clean-sheet de la saison. Je me rappelle qu'elle survenait après une longue série de défaites ... C'est un bon souvenir parce que nous avions été très solides".

© photonews

Seraing n'a plus pris de points à l'extérieur depuis le 20 novembre et la victoire à OHL. "Il faudra d'abord partir sur les bases du match aller, être solides dans un premier temps, puis penser à marquer. On a eu un peu de mal à trouver le chemin des filets ces dernières semaines, mais on concède un peu moins d'occasions".

Dietsch lui-même a été l'auteur de très bonnes prestations récemment, notamment contre l'Antwerp malgré la défaite. Le Lorrain est-il poussé par l'arrivée cet hiver d'Alex Craninx au Pairay ? "La première concurrence, c'est moi-même. Inconsciemment, peut-être que ça me pousse, mais je n'y pense pas", affirme-t-il. "J'essaie de faire mes matchs. Mais c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. J'en avais déjà, là elle s'est renforcée et je sais que si je ne suis pas performant, le coach peut me mettre sur le banc. Mais il me fait confiance, et ça me donne un coup de boost, naturellement".