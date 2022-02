La Russie pourrait perdre la finale de la Ligue des Champions

La crise en Ukraine pourrait aussi avoir des conséquences pour la Ligue des Champions.

En raison des tensions géopolitiques de plus en plus vives entre les deux pays, et du probable début d’une escalade militaire menée par la Russie en Ukraine, l’UEFA pourrait bien être contrainte de délocaliser la finale de la Ligue des Champions, initialement programmée le 29 mai à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, hors du territoire russe.

La presse anglaise croit savoir qu’en cas de changement de lieu et donc de pays, ce match décisif pourrait se jouer à Londres, dans le mythique stade de Wembley.