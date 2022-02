Lille et Chelsea ont un passif... Tuchel et Gourvennec aussi

Ce mardi soir, Lille et Chelsea se retrouvent en Ligue des Champions. Mais Gourvennec et Tuchel vont aussi se retrouver, et l'entraîneur des dogues garde des souvenirs mitigés avec l'entraîneur allemand.

Après les premières rencontres de la semaine dernière, suite et fin des rencontres aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au menu de ce soir, un duel franco-anglais entre Lille, champion de France surprise et en titre, et Chelsea qui a remporté le titre européen et mondial sous Thomas Tuchel.

Les deux équipes se sont déjà croisées ces dernières années sur la plus belle des scènes européennes. Lors de la saison 2019-2020, dans les phases de poule, les deux équipes s’étaient déjà affrontées. Par deux fois, les Lillois s’étaient inclinés sur le plus petit écart. Tout d’abord au Grand Stade de Lille. Menés d’entrée de jeu par un but d’Abraham, les hommes de Galtier avaient égalisé avant la pause grâce à Osimhen. Au final, c’est Willian (et sa volée improbable) qui avait donné la victoire aux hommes de Lampard.

Au retour à Stamford Bridge, les blues avaient besoin de la victoire pour la qualification alors que Lille était déjà éliminé. Résultat : nouvelle défaite française sur le score de 2-1, avec un but de Remy, qui avait même eu la possibilité d’égaliser dans les dernières secondes. Au final, Lille termine à la dernière place du groupe.

Mais ce duel, c’était sans Gourvennec et Tuchel, qui étaient à l’époque respectivement à Guingamp et au PSG. Et les deux hommes s’étaient forcément retrouvés dans l'hexagone et l’actuel coach du Nord avait joué un bien vilain tour à l’Allemand. Nous étions en Coupe de la Ligue, et les Guingampais s’étaient imposés au Parc des Princes (1-2) dans les dernières secondes, après avoir été menés 1-0 sur un but de Neymar.

Cependant… la chute est dure pour les Bretons. Quelques jours plus tard, ils se rendent une nouvelle fois au Parc des Princes, en championnat cette fois. Il n’y est plus question d’exploit, mais plutôt d’une énorme claque : 9-0. Les Parisiens voulaient prendre leur revanche, ils y étaient parvenus, avec un Tuchel tout sourire qui en fin de saison sera donc sacré champion de France, pendant que Guigamp retrouvera la Ligue 2.

Ce soir, autre contexte, autre scène, autres enjeux : Lille et Gourvennec pourront-ils créer l’exploit face à Chelsea et Tuchel ? Réponse ce mardi soir.