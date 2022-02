Valence pourrait faire "revenir" un Lillois

Le concurrent de Onana a annoncé ne pas vouloir prolonger

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de Lille Xeka (27 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n’a pas l’intention de prolonger. Le quotidien espagnol AS affirme que le Portugais a décidé de partir et que le FC Valence fait partie de ses pistes.

En effet, le club ibérique aurait entamé des discussions avec le Lillois. Des négociations apparemment compliquées à cause des prétentions salariales de l'ancien Dijonnais. A noter que Xeka a déjà passé une saison à Valence (2011-2012) pendant sa formation.