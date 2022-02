Le jeune Mandela Keita a impressionné contre Anderlecht : "Je me sentais bien"

OHL a encore tenu bon face à Anderlecht, et le jeune Mandela Keita a été l'un des piliers louvaniste.

Le milieu de terrain d'OHL a tenu le choc face à celui du RSCA, grâce notamment à un Mandela Keita inépuisable. "J'ai tenu ma place, je me sentais bien dans ma peau. C'est vrai que j'ai livré une bonne prestation, mais c'est grâce à la prestation collective également", se réjouit le jeune joueur de 19 ans. "Mais nous restons un peu déçus de ne pas avoir pris les trois points".

Car si Louvain a très bien défendu, Anderlecht a également concédé quelques occasions, devant un public enthousiaste. "Le stade complet, ça fait plaisir, c'était une première pour moi. Je remercie le public pour son soutien. J'espère encore vivre ça souvent", souriait Keita. "C'est vrai que face aux grosses équipes, nous performons souvent. Nous sommes plus motivés, plus concentrés. Mais il faut garder ça pour les matchs suivants et tout donner pour aller chercher le top 8, même si ce sera difficile".