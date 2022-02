La pression sur Brian Priske augmente : "Si les choses tournent mal lors du derby, sa position deviendra alors intenable"

Jusqu'à récemment, le jeu anversois n'était pas aussi éblouissant, mais les résultats étaient positifs. Après le récent trois sur douze, avec la lourde défaite au Club de Bruges, la pression sur Brian Priske augmente.

Dans Het Gazet van Antwerpen, Patrick Goots évoque la position de Priske. "A cinq matchs de la fin du championnat régulier, il ne semble pas opportun de licencier l'entraîneur. Son objectif était d'atteindre les Playoffs 1 et c'est toujours le cas. Désolé, mais avec encore des matchs à domicile contre le Beerschot, Zulte Waregem et le Cercle de Bruges au programme. L'Antwerp devrait toujours être dans ces Playoffs".

Dimanche prochain, le Great Old croisera le fer avec ses rivaux du Kiel au Bosuil. Un match qui doit devenirnune référence, selon Goots. "Le derby est un match que Priske doit gagner, de préférence de manière très convaincante. Si les choses tournent mal là-bas, le Bosuil sera en feu et sa position sera intenable."

"Perdre à Bruges et à domicile contre l'Union est toujours possible, mais être humilié, c'est autre chose. La différence de classe était trop grande, Sven Jaecques et Paul Gheysens l'ont vu aussi", conclut Goots.