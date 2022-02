L'Antwerp est en perte de vitesse et doit vite se ressaisir

Complètement hors de leur match dimanche, les Anversois se sont fait gifler par Bruges et sont sur une série de 3 points sur 12.

L'Antwerp est en plein doute. Après leur défaite (0-2) face à l'Union, les Anversois s'en sont sortis presque miraculeusement face au barragiste, Seraing (0-1), avant de perdre à nouveau face à un Malines méritant (1-2) et de totalement sombrer face au Club dimanche (4-1).

3 points sur 12, donc, mais surtout quatre prestations très en deçà des capacités de l'un des meilleurs noyaux de Pro League. Sans solutions face à l'Union, les hommes de Brian Priske ont longtemps gambergé aux abords du dernier tiers de Malines sans jamais vraiment donner l'impression de pouvoir changer la physionomie du match. Et face à Bruges, ce fut (très) laborieux.

Que penser alors de cette perte de vitesse soudaine du Great Old, qui s'accrochait à une place de dauphin de l'Union et qui n'avait plus perdu depuis le 12 décembre - contre le Standard - avant de subir cette série peu envieuse ?

Le Beerschot, Zulte-Waregem et le Cercle de Bruges, c'est le calendrier qui attend à domicile l'Antwerp, qui devra aussi jouer à l'extérieur face à OHL. Aucun de ces matchs ne sera facile, et le derby de ce week-end sera d'ores et déjà capital pour la confiance des hommes de Priske.

Surtout, il y a aussi Anderlecht qui attend les Anversois au Lotto Park et qui rêverait de leur chiper la troisième place. Alors que le top 4 semblait petit à petit prendre forme, les équipes le composant semblent toutes relativement en difficulté, et l'Antwerp est clairement celle dans le lot qui est la plus mal en point. Une équipe à qui presque tout souriait, mais qui sent maintenant le vent tourner et le souffle de ses poursuivants - Gand n'est au final qu'à 4 points - derrière son dos.

Les Anversois ont tout intérêt à garder le cap, et à accrocher les play-off 1. Les points seront divisés par deux et les cartes seront clairement redistribuées. A moins que la confiance des Anversois, qui semblait jusque là inébranlable, en ait réellement pris un coup et confirment eux-mêmes que leurs prétentions en début de saison étaient trop hautes...