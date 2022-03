Charleroi se sépare de Steeven Willems

Clap de fin après 9 ans passés chez les Carolos.

Steeven Willems (31 ans) n'est plus un joueur du Sporting de Charleroi. Le défenseur central français et le club, où il était présent depuis 2013, ont convenu de la fin de leur collaboration d'un commun accord.

Depuis son arrivée en provenance du LOSC, il avait joué 158 matchs avec les Zèbres, pour 3 buts et 4 assists. Une blessure au tendon d'achille l'avait considérablement freiné. Il n'avait plus joué depuis le 21 janvier 2021.

Voici le long message du joueur à ses supporters, relayé par les médias du club : "Après ces neuf années passées à vos côtés, je peux vraiment dire aujourd’hui que je suis devenu un vrai Carolo. C’est d’autant plus difficile pour moi de vous dire au revoir, car je suis vraiment très attaché au Club, à vous. J’ai beaucoup de déception quant à cette dernière saison, à mes objectifs personnels non-atteints, ou encore à la façon dont cela se termine pour moi au Sporting... Mais comment oublier toutes ces merveilleuses années passées à vos côtés !?"

En arrivant au club, j’étais un garçon cherchant son chemin, plein de motivation et d’envie de bien faire, mais ignorant beaucoup de chose de la vie.Aujourd’hui je suis fier de dire que grâce à vous, grâce à toute cette expérience au sein du club, je suis un homme comblé et heureux. Pour cela, et du fond de mon cœur, je tenais vraiment à vous remercier !! Merci pour tous ces bons moments, merci pour votre soutien, merci pour votre respect et surtout merci pour cet amour du maillot que vous avez et que vous m’avez transmis. Je resterai à jamais un Carolo, désormais ! Je tiens également à remercier le club pour cette merveilleuse aventure ! Vous m’avez accordé votre confiance et je me suis donné corps et âme, du mieux que j’ai pu.Nous avons grandi ensemble, vécu des moments exceptionnels… Je me suis attaché à tellement de personnes dans le club qu’il me serait impossible de citer tout le monde sans oublier quelqu’un. Dès lors, merci pour tout… vraiment ! Ce n’est qu’un au revoir que je vous fais, pas un adieu. Je sens que mon destin me ramènera à Charleroi. En attendant ce moment, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et de chance pour la suite ! J’espère de tout cœur que les efforts fournis durant toutes ces années porteront leurs fruits, et se concrétiseront par un titre. Vous le méritez tellement !!! A très bientôt, peuple Carolo. Je vous aime. Et je ne vous oublierai jamais !!!"