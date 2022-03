Marc Delire avec un maillot du Standard sur le plateau de La Tribune : "Avec lui, on pourrait également ressembler à Calimero"

Le chroniqueur a dépeint la situation du Standard avec humour lundi soir.

Lundi soir sur La Tribune, l'émission de la RTBF, il a été demandé aux chroniqueurs sur le plateau de donner leur préférence quant à un costume pour le carnaval. Et le chroniqueur Marc Delire n'a pas fait dans la demi-mesure.

Dévoilant progresivement un maillot du Standard sous sa chemise, il s'est lancé dans une envolée lyrique :

"J’ai préféré opter pour un maillot magique. En effet, avec lui, on peut ressembler à énormément de choses. Grâce à un maillot rouge comme ça, on pourrait ressembler à une tomate. Oui, bravo Arnaud (Bodart) parce que tu en as reçu beaucoup ces derniers temps. On pourrait ressembler aussi à un chaperon rouge. C’est logique quand on se fait bouffer par tout le monde, même par des Buffalos à qui on a cassé deux pattes et crevé un œil. On pourrait également ressembler à Calimero. Vous imaginez la magie de ce maillot rouge qui vous fait penser à un poussin noir ! Et puis, on pourrait ressembler à un clown, mais ça ne va qu’à deux personnes et il faut un petit accessoire nasal. Mais depuis 1921, il ne faudrait pas que ce maillot ressemble à une lanterne rouge car ça, ce ne serait pas drôle du tout."