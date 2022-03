Priske sur un siège éjectable : "Il faut désormais gagner contre le Beerschot, je ne peux pas être plus clair"

Brian Priske a renvoyé tout le monde à Sven Jaecques ou Paul Gheysens au sujet de son avenir immédiat. L'entraîneur danois de l'Antwerp sera encore à la tête du Great Old jusqu'au week-end prochain, mais devra battre le Beerschot dans le derby.

Le PDG de l'Antwerp Sven Jaecques ne s'est pas caché. Pour le moment, Priske est autorisé à rester. "Si nous n'avions plus confiance en notre entraîneur, il ne serait plus sur la ligne de touche", a déclaré Jaecques à VTM Nieuws. "Il y a de la confiance dans toute l'équipe. Mais ce qui était inacceptable dimanche, c'est la façon dont nous nous sommes laissés finir. Trop peu de passion, trop peu de combat."

Priske a longtemps mentionné les nombreux nouveaux arrivants, mais cela ne peut plus être une excuse. "D'un autre côté, nous sommes déjà à quatre-vingts pour cent de la saison. En fait, vous ne devriez plus voir de telles choses. Une telle performance ne devrait pas être tolérée."

L'Antwerp ne peut pas non plus se satisfaire d'une 3e place. "Nous sommes peut-être un peu trop honnêtes. Nous osons dire que nous voulons rivaliser avec les deux premiers ou les trois premiers. Ensuite, il faut aussi être capable de résister à la pression des médias", poursuit Jaecques, qui met la pression. "Il faut gagner contre le Beerschot. Je ne peux pas être plus clair."