Coup dur pour Courtrai : Kristof D'Haene indisponible jusqu'à la fin de la phase classique

Le KV Courtrai ne pourra plus compter sur son capitaine Kristof D'Haene jusqu'à la fin de la phase classique, soit le 10 avril.

"Notre capitaine, Kristof D'Haene, a dû quitter le terrain sur blessure dimanche dernier à Genk.

Après une enquête plus approfondie, une fracture de l'orteil a été déterminée.

Cela signifie que Kristof ne sera malheureusement plus disponible pour le reste de la compétition régulière", a communiqué le club.

Un coup très dur pour Courtrai, qui est déjà à 7 points de la 8e place de Genk après sa défaite dimanche face aux Limbourgeois (2-0).

"Het uitvallen van onze kapitein is hard voor Kristof, het is hard voor mij, het is hard voor de hele groep.Maar we zullen proberen hem waardevol te vervangen."



