Kompany épaté par un Lotto Park bouillant : "L'ambiance était parfaite !"

L'ambiance était digne de l'occasion au Lotto Park, avant et bien sûr après la demi-finale. Vincent Kompany, mis à l'honneur, en était ravi.

Après avoir laissé éclaté sa joie au coup de sifflet final, Vincent Kompany était cependant retombé les pieds sur terre : "La finale ? Il faut rester calmes. Nous allons faire face à un adversaire très solide, il faudra bien faire le job le jour du match. Il faut laisser l'émotion aux supporters", déclare-t-il après la rencontre.

Et les supporters, eux, célébraient : "C'était une magnifique soirée. Un stade plein, et les supporters ont répondu présent aussi en termes d'ambiance", se réjouit Kompany. "C'était une atmosphère parfaite, un match de Coupe comme on les aime".

Anderlecht en contrôle

Un match qu'Anderlecht a contrôlé durant 90 minutes. "Ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'après le 1-1 eupenois, nous n'avons pas paniqué", pointe le coach du RSCA. "Je crois que c'est resté le seul tir d'Eupen ... En seconde période, nous avons bien utilisé les espaces dans leur dos. Maintenant, on va préparer le match contre Ostende, la finale, ce sera pour plus tard".