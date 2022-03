Noa Lang dans la présélection des Oranje, Zirkzee avec les juniors

L'entraîneur national Louis van Gaal inclut Noa Lang dans la présélection des Oranje. Les matches contre le Danemark et l'Allemagne se joueront respectivement les 26 et 29 mars dans la Johan Cruijff ArenA.

Quelques surprises sont à signaler, comme les présences de Jeremie Frimpong et de Jordy Clasie. Par contre, Ryan Gravenberch est absent.

Joshua Zirkzee est, quant à lui, à nouveau inclus dans la présélection des Juniors néerlandais. Ils jouent le 25 mars en Bulgarie et le 29 mars aux Pays-Bas contre la Suisse.

🔊 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🦁

⤷ Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the upcoming matches against Denmark and Germany!



26/3 | #NEDDEN 🇩🇰

29/3 | #NEDGER 🇩🇪 pic.twitter.com/DM1g32ZUua