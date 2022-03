Sef Van Damme signe son premier contrat professionnel avec Zulte-Waregem

Sef Van Damme (19 ans) a signé son premier contrat professionnel. Le gardien s'est engagé à Essevee jusqu'en 2024 au moins.

Van Damme est passé du Club NXT à Essevee la saison dernière. Le gardien de 19 ans a principalement disputé ses matches avec les U21 cette saison, mais s'est entraîné quotidiennement avec l'équipe A. Le week-end dernier, lors du match à domicile contre Seraing, Sef Van Damme faisait partie de la sélection sur pour la première fois. Il signe un contrat avec Essevee jusqu'en 2024.

"Je suis très satisfait de la confiance et de l'opportunité de me développer davantage dans ce club chaleureux", déclare Sef Van Damme. « Il est très agréable de travailler dans le cadre actuel du personnel et des collègues. Ensemble, nous travaillons dur chaque jour pour continuer à grandir.

"Après Bossut, Bostyn et Beernaert, avec Sef Van Damme, c'est un gardien de plus qui vient de rejoindre nos rangs", explique l'entraîneur des gardiens Gianni De Vos. "Le potentiel de Sef lui permet de signer son premier contrat professionnel avec Essevee."