Birger Verstraete: "Prendre directement le Beerschot à la gorge"

Le derby d'Anvers de demain sera capital pour les deux équipes.

A Het Nieuwsblad, Faris Haroun et Birger Verstraete se sont tournés vers le derby de demain contre le Beerschot. Après la lourde défaite à Bruges, le Matricule 1 est évidemment avide de revanche. "Le plus important sera de commencer avec beaucoup de grinta, de motiver le public et de saisir le Beerschot à la gorge dès la première minute", a déclaré Verstraete.

Le match contre le Beerschot se fera sans Haroun. Il a pris son cinquième carton jaune à Bruges, mais relativise cette suspension. "J'y vais toujours à fond, c'est dans mon ADN anversois. C'est comme ça que je suis. Je déteste perdre et c'est encore pire quand ils jouent avec nous. Il y a eu tout ce 4-1, puis cette foule locale moqueuse. C'était difficile de ne pas prendre un jaune."