Gonzalo Higuain se fait dézinguer par un adversaire en MLS : "Qu'il aille se faire foutre"

Désormais exilé en MLS à l'Inter Miami, Gonzalo Higuain (34 ans) a été critiqué de manière très virulente par Fabian Herbers, joueur du Chicago Fire.

Sur Zee Soccer Podcast, losqu'on lui a demandé s'il avait récupéré le maillot de l'Argentin après leur match le week-end dernier (0-0), Herbers n'y est pas allé de main morte et a complètement détruit l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus. "Que ce mec aille se faire foutre. Ce gars est tellement pathétique. A chaque fois qu’un de ses coéquipiers fait une mauvaise passe, il reste planté là, il est négatif. Son langage corporel est tout simplement terrible. Je ne voudrais pas être son coéquipier. Il est tellement négatif, tellement destructeur avec ses propres coéquipiers alors qu’il est censé les aider et les rendre meilleurs. Ça va être une longue saison pour Miami s’il ne change pas."

Pipita n'a pas hésité à lui répondre. "Maintenant, tout ça m’amuse. Qu’est-ce qui peut m’affecter alors que j’ai joué quinze années dans les meilleures équipes du monde ? J’ai aussi marqué plus de 300 buts, j’ai joué trois Coupes du monde, et quatre fois la Copa America. Ça me fait rire."

