Le City Football Group intéressé par le champion du Brésil

Déjà propriétaire de nombreux clubs, dont Lommel en D1B, le City Football Group souhaiterait ajouter un solide nom à son portefeuille.

D'après le média brésilien Globo, le City Football Group aurait formulé une offre de 180 millions d'euros afin d'acquérir l'Atlético Mineiro, récemment couronné champion du Brésil pour la deuxième fois de son histoire. L'offre a été rejetée par les dirigeants du club du Minais Gerais, qui demanderaient le double de ce montant pour céder l'Atlético.

Le CFG n'aurait cependant pas abandonné et resterait déterminé à acquérir le club où évolue toujours l'ancienne star du Zenit Saint-Pétersbourg et de la Seleçao, Hulk. Il s'agirait du onzième club de la galaxie City Football, et du deuxième sur le continent sud-américain après le Montevideo City Torque (Uruguay).