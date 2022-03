Loïs Openda et Vitesse Arnhem vont devoir finir le match interrompu contre le Sparta Rotterdam

Ce vendredi, la rencontre entre Vitesse Arnhem et le Sparta Rotterdam a tourné au vinaigre dans les arrêts de jeu et a été arrêtée avant son terme.

Dans une rencontre qui avait vu Loïs Openda manquer un penalty (65e) et que le Sparta Rotterdam menait (0-1) au moment d'entamer les arrêts de jeu, un supporter de Vitesse est monté sur le terrain et des projectiles ont été lancés, touchant le portier du Sparta. La rencontre a été interrompue et les joueurs du Sparta Rotterdam ont refusé de remonter sur le terrain, alors que le chronomètre indiquait 90e+2.

La KNVB, la fédération néerlandaise, a pris sa décision : les quatre minutes de temps additionnel seront bel et bien disputées et la rencontre terminée, dans des conditions "les plus proches possibles" de celles correspondant à l'arrêt du match. Openda était toujours sur le terrain.