Hein Vanhaezebrouck : "Cela n'aurait jamais dû arriver, je l'ai mentionné tant de fois"

Battue au PAOK (1-0), La Gantoise s'attendait à mieux pour son huitième de finale de la Conference League. Tout n'a pas été facile, comme l'a constaté l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck s'est montré critique dans sa réaction, surtout sur la façon dont le but a été encaissé. "Ce but n'aurait jamais dû tomber", a déclaré l'entraîneur de La Gantoise à Sporza. "Tout le monde a été averti et ensuite nous avons dévié le ballon dans notre propre but. Cette balle doit juste être bloquée."

Détails

"J'ai mentionné tant de fois le fait que nous ne pouvons pas marquer contre notre camp là-bas. Il suffit de frapper la balle à fond, c'est ce que vous devez faire. Cela ne devrait pas se produire", a souligné le coach des Buffalos. "J'avais dit à l'avance que les détails feraient la différence dans notre match contre le PAOK et nous perdons sur les détails."