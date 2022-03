Selim Amallah incertain avant le derby liégeois

Ce dimanche, derby liégeois au programme en D1A entre le Standard et le RFC Seraing lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner pourra quasiment compter sur l'ensemble de ses troupes pour la réception de Seraing ce dimanche hormis deux joueurs. "Gilles Dewaele va bien. Renaud Emond s'entraîne plus ou moins normalement et nous avons bon espoir qu'il puisse disputer la rencontre. Selim Amallah a été malade et a souffert cette semaine avec son angine. Il recourt un peu depuis hier et a effectué la séance d'entraînement ce vendredi. Nous déciderons ce samedi s'il est apte pour le derby", a souligné le coach des Rouches en conférence de presse.

"Cimirot et Dragus ont été un brin diminué également mais ils vont mieux. Kostas Laifis continue sa rééducation, il fera son retour dans le groupe la semaine prochaine. Tout le monde est sur le pont à part Dussenne, suspendu et Laifis", a expliqué le coach des Rouches.

Bodart sur le banc et Dussenne, suspendu, c'est Bokadi qui devrait porter le brassard de capitaine contre Seraing.