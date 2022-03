Le jeune défenseur du STVV attend le derby limbourgeois avec impatience: "J'ai hâte !"

Arnaud Dony, le jeune défenseur du STVV, a hâte de rencontrer le Racing Genk ce dimanche.

"J'ai vraiment hâte" a lancé Arnaud Dony sur les chaines médiatiques du STVV. "Je ne suis pas stressé du tout. Je ne vais pas mentir, je l'étais au début quand j'ai commencé à jouer avec l'équipe première, mais maintenant je suis prêt mentalement. Au STVV, le derby est déjà primordial dès les équipes de jeunes. Je suis donc habitué à cette pression. Pourtant, je suis sûr que ce sera un match impressionnant avec beaucoup de tension."

Le KRC Genk a un compartiment offensif très solide. Dony n'aura pas la vie facile face à toute cette ligne offensive. "Genk a beaucoup de bons joueurs, Bongonda, Onuachu et Ito sont trois d'entre eux. J'ai regardé quelques vidéos d'eux, mais je devrai juste garder un œil dessus et gagner les duels. Ce sera un défi pour moi. Si nous sommes forts collectivement et jouons en bloc, je pense que nous avons définitivement une chance.