Le Beerschot va faire peau neuve la saison prochaine : dix joueurs en fin de contrat et quatre pions majeurs qui peuvent partir gratuitement

Le Beerschot est certain de rejoindre la D1B la saison prochaine. Il est déjà certain que le noyau sera complètement différent la saison prochaine. Pas moins de quatorze joueurs quitteront le Kiel.

"Nous sommes déjà en contact avec certains garçons qui ont le profil pour jouer en D1B", a déclaré Francis Vrancken il y a quelques jours. Le président du Beerschot sait de quoi il parle. L'équipe va subir une métamorphose à l'intersaison. Les Rats ont dix joueurs dont les contrats expirent à l'issue de la saison et qui ne seront pas prolongés. Antoine Lejoly, Wouter Biebauw, Ryan Sanusi, Marius Noubissi et David Mukuna peuvent aller voir ailleurs, tandis que Mauricio Lemos, Thibault De Smet, Femi Seriki, Dante Rigo et Felipe Avenatti retournent dans leur club après la fin de leur prêt.

Mais ce n'est pas tout. Il y a également quatre joueurs qui ont une clause de relégation dans leur contrat. Raphael Holzhauser, Musashu Suzuki, Joren Dom et Tom Pieterman peuvent partir gratuitement s'ils sont relégués. Le club anversois va devoir s'activer et recontruire son équipe.