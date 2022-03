Allegri a de l'ambition pour sa Juve en Ligue des Champions : "La finale"

Le coach voit son groupe aller très loin !

"Je ne sais pas si nous avons les qualités pour y arriver. Mais il faut avoir l'ambition d'atteindre la finale." Ce sont les mots de Massimiliano Allegri avant le match de ce soir (21h) en Ligue des Champions contre Villarreal.

"C'est comme ça à la Juventus. Si on est bon et chanceux dans les rencontres et que les autres sont moins bons que nous, on peut le faire. Vous n'avez pas à quitter une compétition avec des regrets", s'est exprimé le coach italien de 54 ans au micro de beINSports.

La Juventus doit se préparer au mieux face au Sous-Marin Jaune, qui l'avait contrainte au nul à l'aller à l'Estadio de la Ceramica (1-1). "C'est une finale sèche que nous jouons à domicile car les buts à l'extérieur ne valent plus le double. Nous devons gagner."