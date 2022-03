Et si Elias Cobbaut avait de réelles chances de revenir en sélection ?

C'est presque devenu un running-gag chez les supporters des Diables, surtout du côté de Liège : la sélection à l'époque d'Elias Cobbaut par Roberto Martinez avait fait tiquer. Ce vendredi, il pourrait bien à nouveau être appelé, dans un tout autre contexte.

La sélection d'Elias Cobbaut chez les Diables Rouges en 2019 était-elle une erreur de Roberto Martinez ? En termes de communication, certainement. Enfermé bien malgré lui dans une querelle de clocher entre supporters, Martinez était vu comme "pro-Anderlecht", appelant trop souvent des jeunes talents de Neerpede, et reprendre alors un Cobbaut franchement peu convaincant en championnat sous prétexte de son meilleur pied était maladroit.

Cobbaut n'a jamais revu l'équipe nationale, perdant même peu à peu son crédit à Anderlecht. Mais l'eau a coulé sous les ponts : cette saison, il est un titulaire indiscutable à Parme, en Serie B, dans la défense centrale d'un certain Gianluigi Buffon. Si critique qu'on ait pu être sur ses prestations parfois catastrophiques en Belgique, à 24 ans, il n'est pas à exclure qu'Elias Cobbaut ait progressé, soit devenu un défenseur bien plus fiable. Et visiblement, Roberto Martinez est du même avis : il a inclus le Parmesan dans sa présélection, certes très large.

© photonews

Et au vu des circonstances spécifiques de ce camp, les chances de voir Cobbaut faire partie de la liste finale sont réelles. Tout simplement parce qu'en l'absence de Jan Vertonghen (qui compte plus de 50 caps), Arthur Théate est actuellement le seul défenseur gaucher qu'il reste à Martinez : Zinho Vanheusden, qui aurait peut-être été repris (s'il n'était pas laissé chez les Espoirs), est blessé, tout comme Hannes Delcroix.

C'est donc encore son pied fort qui pourrait valoir à Cobbaut de retrouver le centre national de Tubize. Cette fois, il arriverait en confiance. Mais nul doute qu'il devrait encore convaincre ses détracteurs ...