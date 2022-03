Amicaux : surprises et absences chez les Three Lions

Gareth Southgate a dévoilé sa sélection pour les matchs amicaux de l'équipe nationale d'Angleterre contre la Suisse (26 mars) et la Côte d'Ivoire (29 mars), tous deux à Wembley.

Les deux joueurs de Manchester United Jadon Sancho et Marcus Rashford sont absents de la liste. Le prodige de Crystal Palace Conor Callagher - seléctionné pour la première fois en novembre - est présent, tout comme son coéquipier Marc Guéhi. Il s'agit de la première sélection chez les A pour le défenseur de 21 ans, qui avait déjà été appélé à 16 reprises chez les U21.

