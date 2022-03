Massimiliano Allegri loue le travail d'Emery : "Je lui fais mes compliments"

L'entraîneur italien a loué l'organisation mise en place par son collègue Unai Emery lors de la victoire du Sous Marin Jaune 0-3 ce mercredi contre la Juve.

La désillusion était grande ce mercredi au Juventus Stadium après l’élimination surprise des Bianconeri contre Villarreal. Interrogé au micro de Prime Video, Massimiliano Allegri s’est montré élogieux envers son collègue Unai Emery.

"Enervé contre Emery en fin de match ? Pas du tout, au contraire, je lui fais mes compliments. Lui et son équipe ont réalise un match juste, comme à leur habitude. Leur but était d’aller chercher les prolongations et ils ont profité d’un fait de jeu comme le penalty pour inverser la tendance. Je pense d’ailleurs que nous avons été un peu naïfs sur cette action", a souligné le coach italien.