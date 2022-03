La liste du Congo pour les barrages, avec Bongonda

Ce sera une première pour le joueur de Genk, qui devra aider le Congo à éliminer le Maroc pour se qualifier pour le Qatar.

Le jeudi 24 mars et le dimanche 27 mars, la zone Afrique jouera ses barrages pour la qualification de ses 5 représentants pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Il y aura un duel entre le Congo et le Maroc et le sélectionneur Hector Cuper a publié la liste des joueurs sélectionnés.

Dans cette liste, on retrouve Mbokani, Mpoku, Kebano, Bokadi, ou encore Luyindama. Il y a aussi Théo Bongonda, l'attaquant du KRC Genk. Ce dernier a reçu un avis favorable de la FIFA et peut désormais jouer pour le Congo. Voici la liste complète.