Brian Priske toujours sous pression malgré la victoire : "L'homme en haut prend les décisions"

Le coach danois devait être heureux. Son équipe a été dominante pendant presque tout le match contre Zulte Waregem. Dans les derniers instants, un but mérité est tombé.

"Ce dont je suis le plus heureux", a déclaré Priske lors de la conférence de presse après la victoire des siens. "C'est la mentalité dont les joueurs ont fait preuve après quelques résultats décevants. Nous avons eu la possession du ballon, nous nous sommes créés des occasions, nous avons mis une bonne pression ... Tout était très bien et nous avons également réussi à les tenir à l'écart autant que possible", déclare le technicien danois.

Priske subit une forte pression de la part du conseil d'administration du club et de nombreux fans. Mais cette victoire ne change pas grand-chose selon Priske. "La pression est toujours là", répond le Danois.

L'Antwerp devra travailler dur lors des matchs de championnat restants. Mais Priske ne veut pas parler de pression supplémentaire. "C'est comme ça que ça se passe à Anvers. Nous voulons gagner tous les matchs, mais la presse a déjà fait de son mieux pour dresser une liste de mes remplaçants. Mais bon, passons maintenant aux deux derniers jours de match après la trêve internationale. Rechargeons nos batteries et nous serons de nouveau là. Et si je me fais virer, je n'en tiens pas compte, mais c'est une décision qui appartient à l'homme du dessus", conclut le Danois.