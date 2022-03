Hollerbach croit au top 8 : "Mais Genk est favori"

Les Trudonnaires s'accrochent en cette fin de saison, mais leur sort dépendra aussi des résultats du rival limbourgeois.

"Je suis tellement fier de mon équipe", s'est exprimé Bernd Hollerbach après la spectaculaire victoire de ses hommes sur le Beerschot (3-2).

"Nous avons joué avec un esprit ouvert, à plein régime et cela a payé. Ce n'était pas facile après la victoire dans le derby. Mais nous avons montré la bonne mentalité et marqué trois beaux buts. Wunderbar, incroyable. L'équipe continue de m'étonner. Tout comme les supporters, qui nous ont propulsés vers la victoire. Que nous ayons maintenant 45 points, comme le KRC Genk, c'est sensationnel. Profitons-en maintenant et reprenons le travail après la trêve internationale", s'est réjoui le coach selon des propos repris par Het Belang Van Limburg.

Le STVV est sur une série de 17 points sur 21, et peut croire jusqu'au bout aux play-off 2 : "Mais Genk reste un favori, ils ont une équipe avec qui se disputer un billet pour la Ligue des champions. Pourtant, nous voulons leur rendre la tâche difficile. On ne regarde pas le classement, on veut juste marquer le plus de points possible. Et ensuite, nous verrons où nous aboutirons."