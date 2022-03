Selim Amallah : "Ma saison a été à l'image de celle du Standard"

Le Standard de Liège s'est imposé à Courtrai dimanche lors de la 32e journée de Jupiler Pro League (0-1) grâce à une inspiration géniale de l'international marocain.

Selim Amallah a inscrit l'unique but de la partie au stade des Éperons d'or, et quel but ! "J’avais vu que le gardien était avancé une fois mon crochet réalisé. Puis, il faut aussi souligner le travail de Mathieu (Cafaro)", a confié l'international marocain à l'issue de la rencontre.

Au niveau des statistiques (trois buts et deux assists), le milieu offensif a vécu son exercice le moins prolifique depuis son arrivée au Standard. "Ma saison a été à l’image de celle du club, donc compliquée. Concernant mes statistiques ou mes prestations, cela n'a rien à voir avec mes deux dernières saisons, mais je m’accroche et j’essaie d’aider au maximum l’équipe", a conclu Amallah.