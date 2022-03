Eden Hazard n'est pas heureux à Madrid : "Il est blessé par Ancelotti"

Le journal espagnol Marca a consacré un autre article à Eden Hazard. Ils y mettent en lumière la relation entre le Diable Rouge et son entraîneur, Carlo Ancelotti.

Le passage d'Eden Hazard au Real Madrid ne restera pas dans les mémoires collectives pour de bonnes raisons. Alors qu'il peine toujours à se trouver une place au sein de l'effectif madrilène, le Diable Rouge a fait l'objet d'une nouvelle enquête de Marca.

"Hazard est très blessé par Ancelotti", écrit le quotidien espagnol. "Il ne comprend pas son manque d'opportunités. Hazard s'est senti injustement traité par l'Italien depuis le début, surtout maintenant qu'il n'a pas non plus obtenu de minutes de jeu contre Barcelone. Hazard a définitivement perdu ses chances face à Rodrygo, Marco Asensio et Vinicius Junior".

Dans d'autres journaux, on peut lire que Hazard doit partir, car il n'aura pas de nouvelles opportunités sous Ancelotti. Assez intéressant, si l'on en croit la rumeur. Lille, Arsenal, Aston Villa, West Ham, Newcastle et Chelsea auraient déjà montré leur intérêt. Le Real a payé 115 millions à Chelsea en 2019.