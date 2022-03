🎥 "Ce n'est pas but ?" : le Pérou se sent volé contre l'Uruguay après une phase litigieuse

Giorgian De Arrascaeta a mis l'Uruguay sur le chemin de la victoire avant la pause. Dans les derniers instants de la rencontre, cependant, tout a changé avec un tir de Trauco. Le gardien uruguayen Rochet a néanmoins réussi à récupérer le ballon. Mais dans son mouvement de recul, il est rentré dans son but... avec le ballon dans son entièreté. Ce qui devrait signifier qu'un but doit être accordé au Pérou.

Visiblement, l'arbitre de la rencontre a décidé de laisser jouer sans accorder ce but... qui aurait pu changer beaucoup de choses.

They robbed Perú 🇵🇪 in the final minute. How this is considered r “no goal” is crazy!!! Wow. Uruguay wins it in their hometown. #UruguayVsPerú pic.twitter.com/O1RB92NNtD